Almeno due volte negli ultimi sei mesi Fabio Paratici ha fatto la valigia per volare in Inghilterra e seguire da vicino la crescita di Gabriel Jesus. Profilo che piace ed è nei radar bianconeri, come riporta Calciomercato.com. Il Barcellona si è già informato con il Manchester City, ma l'ostacolo più grande è rappresentato dalla volontà del giocatore che non vuole lasciare i Citizens nonostante il rischio di non giocare la Champions League per i prossimi anni. Il brasiliano ha fatto una promessa a Guardiola: non si muoverà a meno che non sarà il club a scaricarlo. E per il momento la società non ha nessuna intenzione di farlo partire.