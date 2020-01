Tra gli osservati speciali della Juventus nella seconda parte della stagione c'è Federico Chiesa, che dopo i primi mesi complicati vuole rilanciarsi in viola per tornare protagonista. Mettersi in vetrina, soprattutto: il giocatore aveva trovato l'accordo con la Juve in estate ma il presidente Commisso aveva bloccato tutto e il classe '97 è rimasto in viola. Ora i bianconeri lo monitoreranno da vicino per preparare l'affondo in vista dell'estate, cercando di superare la concorrenza dell'Inter.