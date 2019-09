La Juventus è carente sulle corsie laterali, specialmente quelle difensive e per questo Fabio Paratici si sta già guardando attorno in cerca di nuovi terzini da poter aggiungere alla squadra di Maurizio Sarri. I media spagnoli confermano l'interesse del club bianconero per ​Achraf Hakimi, laterale difensivo del Borussia Dortmund, in prestito dal Real Madrid. Il nazionale marocchino può giocare sia a destra che a sinistra. Marcelo non è più un obiettivo del club bianconero nonostante l'amicizia con Cristiano Ronaldo ma dal Real può arrivare un altro terzino, decisamente più giovane, visto che Hakimi è nato nel 1998.