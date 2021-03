"Quando sono arrivato in prestito, ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra È stato un buon anno, per cui sono molto contento che il club abbia deciso di confermarmi in squadra e propormi un contratto di 4 anni. Per me è un onore e un orgoglio, come ho detto fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui. A Parigi mi sento bene, sono in una grande squadra che vince titoli. Qui c'è tutto quello che un calciatore può volere."

Queste le parole di Mauro Icardi ai canali ufficiali del Paris Saint-Germain. Ma a parte questo, secondo Sportmediaset le poche garanzie che offrirebbe il centravanti argentino in termini di continuità e integrazione in gruppo sarebbero alla base dell'affievolimento dell'interesse della Juventus per lui.