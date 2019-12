28 gol in 22 partite, 8 reti in 6 gare di Champions. Erling Haaland è un predestinato. Attaccante del Salisburgo, classe 2000, a forza di segnare ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. La Juventus ci era arrivata prima di tutti quando il norvegese era ancora al Molde, poi l'affare saltò perché il giocatore preferì andare in Austria. Ora i bianconeri ci riprovano, e nei giorni scorsi hanno fatto un blitz per superare la concorrenza.



I DETTAGLI - Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri sono a un passo da Haaland grazie agli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e Mino Raiola, intermediario dell'operazione. Con il giocatore va trovato l'accordo, per portarlo via dal Salisburgo basta pagare la clausola di 30 milioni. Il Chief Football Officer della Juve ha spinto sull'acceleratore e la trattativa è arrivata ai dettagli. I bianconeri mettono la freccia e superano Manchester United, Borussia Dortmund e tutte le altre big. Sotto l'albero bianconero potrebbe esserci Erling Haaland con tanto di fiocco natalizio, ci siamo quasi.