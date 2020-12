I 750 gol in carriera ma non solo. Con la rete segnata contro la Dinamo Kiev, Cristiano Ronaldo ha contribuito al nuovo piazzamento della Juventus nel ranking Uefa. Posto da privilegiati per i bianconeri, che mettono la freccia e superano proprio il Real Madrid. Doppia soddisfazione per il portoghese, guarda la sua ex squadra dall'alto verso il basso e sorride. La Juve ha un coefficiente di 111 punti, risultato delle ultime cinque stagioni tra Champions League ed Europa League. Un risultato importante per la Juventus, perché queste classifiche, come riporta Tuttosport, servono per determinare le teste di serie nei sorteggi delle competizioni Uefa e per dividere i ricavi (l'anno scorso la Juve ha guadagnato 29,9 milioni). I bianconeri sono la squadra che ha incassato di più tra quelle della Serie A, e anche l'unica ad essere nelle prime dieci posizioni del ranking.



RIVINCITA - Il 750° gol di Cristiano Ronaldo in carriera è anche una rivincita. Verso il Real che che l'ha lasciato andare e pensava di poterne fare a meno, verso quelli che sostenevano sia stata una follia portarlo a Torino e verso chi "l'Italia non è come la Spagna, farà fatica". Lui muto, sempre in silenzio. Neanche li ascoltava. Testa bassa e pedalare. Segnare. Sempre e comunque. E' la rivincita di Ronaldo, e non è ancora finita.



