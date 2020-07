La Juventus ha messo gli occhi sul Sergino Dest, terzino destro classe 2000 dell'Ajax per il quale bisogna superare la concorrenza di altre big europee. I bianconeri provano a mettere la freccia e superare il Barcellona, più indietro ci sono Bayern Monaco e Manchester City. Paratici lavora per rinforzare le fasce, un ruolo nel quale quest'anno la coperta era un po' corta. Cuadrado e Alex Sandro costetti agli straordinari, Danilo e De Sciglio spesso in infermeria e una situazione da sistemare.