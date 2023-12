La partita contro il Genoa è stata motivo di forte dibattito in casa Juve, non solo per quanto avvenuto in campo, ma anche tra le tribune del Ferraris. Già, perchè nella lente di ingrandimento di Giuntoli e Manna ci è finito anche Albert Gudmundsson, su quale è forte la concorrenza di altri club italiani. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ligure avrebbe valutato il cartellino del calciatore sulla cifra di circa 20 milioni di euro.