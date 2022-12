Nel 6-1 rifilato alla Svizzera è stata evidenziata la prestazione della squadra portoghese, trascinata da un incontenibile e sorprendente Goncalo Ramos, preferito a CR7 e autore di una tripletta, la prima per un giocatore che esordisce in un Mondiale. Questo ha inevitabilmente smosso i talent scout di numerosi top club europei e stando a quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus starebbe iniziando a sondare il terreno per il 'vice' Ronaldo.