La Juventus sogna un restyling all'italiana, dopo che in questa stagione si è trovata anche senza rappresentanti della quota azzurra in campo. Infatti, con il solo Leonardo Bonucci titolare fisso, i bianconeri hanno interrotto una tradizione storica con i giocatori del nostro paese, come hanno dimostrato le passate Nazionali. Il blocco Juve non c'è più, così va ricostruito. E sulle pagine di Tuttosport, si fanno due nomi in particolare che stuzzicano le fantasie bianconere, ma non sono i soli. Il mercato ai tempi del coronavirus dovrà offrire anche opportunità e il mercato interno sembra essere una strada più facile da percorrere. Se non altro, anche giocando sulle contropartite, inserendo giocatori "minori" della rosa attuale per colmare le differenze economiche.