O saranno, invece, sacrificati sull'altare del mercato? Ecco, la foto in questione è la copertina della pagina Facebook ufficiale della Juventus, cambiata proprio poco fa. I soggetti nella foto sono cinque, tutti scelti da chi se n'è occupato: c'è Danilo, c'è Fagioli, c'è Pogba (al centro) e alla sinistra del Polpo ci sono proprio Vlahovic e Chiesa. Non due qualunque, insomma, così come gli altri tre. Sembrano proprio i cinque volti della rifondazione e ripartenza bianconera.E allo stesso modo l'hanno presa i tifosi, almeno quelli più speranzosi... "L'immagine di copertina significa che questi giocatori rimangono?", chiede qualcuno. "Darei per scontato che questa immagine si riferisca proprio al fatto che ripartiremo da questi giocatori qui, ma ormai la società continua ad accumulare delusioni su delusioni", dice qualcun altro più scontento. E c'è anche chi ci scherza su: "Sono i partenti?", "Carina l'idea di esporre la lista dei cedibili in copertina, è pur sempre marketing!".