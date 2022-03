"Vincente ma non ancora convincente, la Juve 'matura' che piace ad Allegri". Titola così la Repubblica l'analisi della gara tra Fiorentina e Juventus, aggiungendo: "A Firenze, nella semifinale di andata di coppa Italia, il successo è arrivato grazie ad un autogol nel recupero. I bianconeri stanno crescendo ma continuano a tirare poco in porta non sfruttando appieno Vlahovic. I risultati però danno ragione al tecnico".