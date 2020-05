5









Pogback. L’unione tra Pogba e la parola inglese 'back' forma il sogno di mercato dell’ambiente bianconero, il ritorno del giocatore che è esploso e si è consacrato allo Stadium come uno dei centrocampisti più forti del panorama europeo. La Juventus ci proverà, non ha mai nascosto essere l’obiettivo numero uno della mediana, nonostante i nodi economici sopraggiunti con l’emergenza coronavirus siano difficili da sbrogliare. Dal canto suo, il club di Andrea Agnelli ha recentemente inviato un messaggio al francese e al suo agente Mino Raiola



NODO INGAGGIO - Il CFO bianconero Fabio Paratici ha rivelato come uno degli ostacoli di questa trattativa risieda nell’elevato ingaggio percepito da Pogba al Manchester United. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, se si sbloccasse la trattativa tra le parti (apertura dei Red Devils alla cessione, intesa sulle contropartite tecniche e riduzione del prezzo di 100 milioni di euro), diventerebbe necessario ridiscutere i termini contrattuali. È impensabile arricchire l’ex bianconero con i 14 milioni di euro più bonus che attualmente percepisce all’anno. Di eccezione ce n’è una e quella resterà, ovvero Cristiano Ronaldo. L’apertura è totale, i contatti tra Pogba e la Juventus rimangono ottimi e se si aprisse uno spiraglio, Paratici non esiterà ad affondare il colpo. Ma le sue parole risuonano come un messaggio, chiaro e deciso, per far sì che il Pogback possa materializzarsi.