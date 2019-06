La Juventus ha rianimato la fantasia dei tifosi sull'accoppiata composta da Juan, in versione assist-man, e da Gonzalo, goleador d'occasione sui palloni al bacio serviti dal colombiano. E, se Cuadrado sembra vicino a una conferma agli ordini di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione, il destino del Pipita è ancora tutto da definire e il suo addio in estate sembra ancora del tutto probabile. Intanto, però,