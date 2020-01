Pogba se operó el tobillo derecho y apenas se despertó, empezó a grabar historias de Instagram entre risas. ¿Estaba bajo efecto de la anestesia? pic.twitter.com/FdeLOU5f74 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 7, 2020

Nei giorni scorsi l'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer aveva parlato di un intervento alla caviglia al quale si doveva sottoporre, che sta vivendo una stagione complicata ai Red Devils e vorrebbe cambiare squadra. La Juventus è in continuo pressing su di lui e ha fiducia nel lavoro di Mino Raiola per riportarlo in bianconero. Il francese, intanto, oggi si è operato alla caviglia come dimostrato le storie Instagram pubblicate sul suo profilo.