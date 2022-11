Undici mesi da incubo, ora la luce infondo al tunnel. Luce proiettata dai fari dello Stadium che lo riaccolgono, questa volta non in borghese ma con la casacca di chi é pronto a scendere in campo, magari per uno spezzone di match nei minuti finali. A confermarlo é stato proprio: ieri Federicosi é allenato bene, nessuna paura né blocco mentale, oggi è pronto per riallacciare gli scarpini, "da qualche parte si dovrà pur cominciare".Federico Chiesa é stato l'ultimo ad abbandonare la pancia dello Stadium per recarsi sul terreno di gioco, si é preso gli applausi della curva e poi ha cominciato a palleggiare con i giovani che partiranno dalla panchina. Un modo per liberare testa e gambe, per riprendere confidenza, in attesa di tornare protagonista. Alla lettura delle formazioni un'ovazione dagli spalti: così forte come non si sentiva da tempo all'interno dell'impianto bianconero.