Massimiliano Allegri ha già iniziato a lavorare alla Continassa con il gruppo di giocatori a disposizione, in attesa dell'arrivo dei reduci dell'Europeo che si stanno rilassando in vacanza. Il primo a tornare, come raccontato nei giorni scorsi, sarà il difensore turco, che ha vissuto un Europeo sfortunato con tanto di autogol al debutto contro l'Italia; la Turchia è stata una delle delusioni del torneo, eliminata subito alla fase a gironi.