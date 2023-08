Chiusa la cessione di Denisal, lalascia partire anche Nicolò: direzione. Il reparto che a inizio stagione si presentava particolarmente affollato, adesso è stato sfoltito e, anzi, avrà bisogno di un nuovo tassello. In questo senso, la priorità del mercato in entrata è adesso l’acquisto di un centrocampista che abbia le caratteristiche giuste e incontri il gradimento di MassimilianoIn particolare, sono quattro i nomi nella lista di Cristianoe della squadra di mercato della Juventus. Il profilo che si è fatto largo negli ultimi giorni ed è stato accostato ai bianconeri è quello di. Il calciatore della Fiorentina è in partenza, ma su di lui rimane forte il pressing del Manchester United. Nei radar rimane Thomasdell’Arsenal, ma il club londinese, ad oggi, chiede 40 milioni per sedersi al tavolo delle trattative: richiesta giudicata troppo alta. Il nome preferito dei tifosi è quello di Khephren, figlio di Lilian, classe 2001 di proprietà del Nizza. Anche in questo caso, le richieste economiche sono alte ma, a differenza di Partey, l’investimento verrebbe fatto per un calciatore futuribile e che incontra maggiormente le linee guida societarie. Per concludere, Habib: classe 2004 di proprietà dello Strasburgo e primo nome in lista, al momento il favorito.? Mentre l’affare con l’Inter sembra essere congelato, sono in molti a chiedersi: ci sarà la Juventus dietro? Domanda legittima, anche il suo è uno dei nomi seguiti dalla squadra di mercato bianconera. Il rallentamento con i nerazzurri, però, non si traduce in una chiusura totale delle trattative. A inserirsi ci ha provato il West Ham con un blitz;