In estate poteva partire, ora la Juventus se lo tiene stretto. Paulo Dybala è rinato, incanta ed è al centro del progetto Juve. La società ora lavora per rinnovare il contratto dell'argentino in scadenza nel 2022 e respingere gli eventuali assalti dei club interessati a La Joya. Con Sarri in panchina, Dybala ha totalizzato 23 presenze, 9 gol e 6 assist tra campionato e coppe.