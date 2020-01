I dirigenti della Juve lavorano giorno e notte per riportare Paul Pogba in bianconero. Il giocatore vuole cambiare aria e la richiesta del Manchester United è di 100 milioni per farlo partire. Impegnativa. Per questo, secondo il Sun, la Juventus sta pensando di inserire una contropartita per abbassare la parte cash: il giocatore da proporre allo United sarebbe Adrien Rabiot, valutato circa 30 milioni.