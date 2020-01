Mbappé alla Juve? Non ora, secondo El Confidencial. Il Psg ha spiegato di non volersi privare dell'attaccante francese almeno fino all'estate 2022, data in cui scadrà il contratto dell'ex Monaco e il Real Madrid partirà all'assalto del giocatore. Sono le Merengues, infatti, i grandi rivali della Juve alla corsa a Mbappé, grande sogno di Paratici per il dopo Ronaldo.