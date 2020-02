I tifosi lo sognano, Paratici ci prova: Paul Pogba è il grande obiettivo della Juve per la prossima estate. A parlare del possibile ritorno in bianconero del centrocampista, è l'ex attaccante inglese Alan Shearer ai microfoni del Sun: "Suppongo che lo United ridurrà le perdite e proverà a concludere un'avventura di quattro anni che non era quella che club e giocatore speravano. Penso che probabilmente si senta un po' deluso da quello che è successo allo United. È un casino da entrambe le parti. Quando firmò sarebbe dovuto essere l'inizio di una ricostruzione: i giorni della gloria sarebbero tornati. Pogba ha subito infortuni ma lo United non ha mai visto il meglio del centrocampista".