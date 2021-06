Con un occhio sempre puntato all'Europeo, la Juventus inizia a mette sul tavolo le prime strategie di mercato. In attacco gira tutto intorno a Cristiano Ronaldo e alla sua scelta sul futuro: re resterà a Torino si andrà a caccia di una quarta punta low cost, in caso contrario si sonderà il terreno per due attaccanti di cui uno - possibilmente - top player. Tra le priorità di Allegri c'è anche un centrocampista - Locatelli su tutti - un vice di Szczesny, un centrale di difesa e un terzino sinistro.



LE ALTERNATIVE INTERNE - O al posto di Alex Sandro o come alternativa al brasiliano, tutt'altro che incedibile ma per ora non sono arrivate offerte concrete. E potrebbero non arrivare neanche nei prossimi mesi, considerando anche un ingaggio a circa 6 milioni netti a stagione più una quota che si aggira intorno ai 1,6 milioni per i suoi agenti. I profili che ha la Juve 'in casa' come vice Sandro sono Mattia De Sciglio che ha terminato il prestito al Lione ma potrebbe rimanere lì, Luca Pellegrini rientrato anche lui dal prestito al Genoa dove non ha trovato molto spazio e Gianluca Frabotta, promosso da Pirlo in prima squadra all'inizio della scorsa stagione. Nessuno dei tre convincono la società. Anzi, sono tre potenziali cessioni con l'obiettivo di mettere a bilancio una plusvalenza. Al momento almeno, perché non è escluso che Allegri li valuterà nelle prossime settimane e magari deciderà di puntare su uno di loro tre per la prossima stagione.



CONTATTI AVVIATI - Intanto però i dirigenti si guardano intorno per coprire la casella di vice Alex Sandro, e come riporta Calciomercato.com una mano potrebbe arrivare da Mino Raiola che nella sua scuderia ha Mitchel Bakker del Psg. Terzino sinistro olandese classe 2000, ha il contratto fino al 2023 ma non è felicissimo dei suoi due anni a Parigi. E anche il club francese si aspettava di più da lui. Con questo scenario la Juventus proverà a inserirsi proponendo un prestito con diritto di riscatto: i contatti tra le parti sono già avviati e già apertura totale da ogni fronte. La Juve lavora per il terzino sinistro, Raiola strizza l'occhio: nel mirino c'è Bakker del Psg.