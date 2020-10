3









La Juventus di Andrea Pirlo è giovane e piena di entusiasmo. Ma cosa c'è dietro? Un progetto pianificato che va avanti da anni, che parte dalla Primavera e ha un punto di svolta con la nascita della squadra Under 23. I dirigenti lavorano (anche) in prospettiva per portare in bianconeri i migliori talenti del futuro. Se n'è accorto anche il Guardian, che tra i 60 migliori talenti classe 2003 (quelli che compiranno 18 anni in questa stagione) ha inserito due giocatori della Primavera.



Clicca sulla gallery per scoprire chi sono