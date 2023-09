L'ottima prestazione vista in campo contro la Lazio ha evidenziato ulteriormente l'evoluzione di Federico Gatti. L'ex centrale del Frosinone da quando è arrivato a Torino è stato quasi sempre impiegato da Max Allegri, che in questo avvio di stagione lo ha preferito il più delle volte ad Alex Sandro. Questo fa riflettere molto la società, che ora sembra avere la massima fiducia nel difensore bianconero, per il quale si sta lavorando al rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, la Juve sta studiando il piano contrattuale che blinderebbe Gatti fino al 2028.