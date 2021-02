La posizione di Adrien Rabiot alla Juventus è ancora in bilico. Troppi alti e bassi per il centrocampista bianconero, che a Torino non riesce a ingranare e secondo France Football è ancora nel mirino dell'Everton. Il giocatore piace molto a Carlo Ancelotti, che l'aveva fatto debuttare al Psg e ha chiesto uno sforzo alla dirigenza dei Toffees. Il club inglese è pronto a spingersi a mettere sul piatto un'offerta da almeno 30 milioni di euro per Rabiot.