Ultimi caldissimi giorni di mercato per la Juventus che sta ancora cercando di piazzare qualche esubero. Secondo Tuttosport, nei giorni scorsi il ds bianconero ha incontrato Leonardo, direttore sportivo del PSG. Sul piatto diversi possibili scambi: Embre Can per uno tra Draxler o Di Maria, ma anche Verratti-Pjanic. Il club parigino resta interessato anche a Paulo Dybala, uno dei possibili sostituti di Neymar in caso di partenza del brasiliano.