Buffon e Chiellini, Chiellini e Buffon. Due colonne della Juve, due pezzi della storia bianconera. Due capitani. Ieri, oggi e probabilmente anche domani. Secondo il Corriere di Torino, infatti, la società sta studiando i contratti dei due giocatori per arrivare a un prolungamento per entrambi. Nonostante i 42 anni Buffon vuole continuare a giocare e si lavora per rinnovare di un'altra stagione il contratto in scadenza a giugno così come quello di Chiellini, ma anche per lui potrebbe arrivare il prolungamento per altri dodici mesi per poi fare l'Europeo nel 2021 e decidere liberamente se proseguire o ritirarsi, quando gli anni saranno quasi 37.