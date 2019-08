La Juve lascia libera la maglia numero 9 per Mauro Icardi. Ieri sono stati ufficializzati i numeri per questa stagione e il numero del bomber per eccellenza è stato lasciato libero con Gonzalo Higuain che avrà invece la maglia numero 21. Secondo quanto riporta Tuttosport, la maglia 9 della Juve aspetta solo Maurito anche se i bianconeri devono vendere prima due attaccanti e poi tentare l'affondo definitivo per l'attaccante argentino per il quale però l'Inter chiederà non meno di 70 milioni di euro.