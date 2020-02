La Juventus ha annunciato la distribuzione di carte collezionabili digitali raffiguranti i propri giocatori tramite la piattaforma blockchain Sorare, un servizio basato sul network Ethereum. Le carte digitali verranno lanciate, così che i tifosi potranno liberamente collezionare e scambiare. Tali carte saranno dei token non fungibili e rappresenteranno alcuni dei calciatori più popolari della squadra, come Cristiano Ronaldo. Unite al gioco di fantacalcio già presente su Sorare, le carte potranno essere utilizzate per creare le proprie squadre preferite, partecipare a tornei con premi in criptovalute, oppure effettuare trading su mercati secondari.