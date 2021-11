. O di quel rapporto sempre piuttosto teso tra la dirigenza juventina e Claudio, anche dopo l'addio di Beppeche del presidente biancoceleste era ormai diventato nemico numero uno. Ma ci sono anche tante dinamiche di mercato che nel tempo hanno visto la Juve e la Lazio inserite all'interno delle stesse notizie, anche se poi il finale è stato di fatto sempre lo stesso o quasi: il nulla di fatto. Un po' perché le richieste di Lotito si son rivelate fuori portata per la Juve, un po' perché in alcune circostanze non c'è stata nemmeno l'apertura a parlarne realmente.