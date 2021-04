Tra i giocatori di proprietà della Juventus e in prestito in giro per l'Italia c'è Cristian Romero, il difensore preso dal Genoa e girato subito in prestito (biennale) all'Atalanta con la quale sta trovando continuità e un rendimento positivo. L'argentino è di proprietà della Juve ma i nerazzurri hanno il diritto di riscatto che possono esercitare già alla fine di questa stagione: Romero ha svelato che a Bergamo si trova bene e vorrebbe continuare a giocare con Gasperini.