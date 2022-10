. Lo ha dimostrato bene la, che quest'anno non è riuscita a superare la fase a gironi del torneo - con il piazzamento in Europa League tuttora in bilico - nonostante fosse finita in un raggruppamento che in molti avevano etichettato come "alla portata", escludendo ildegli "alieni" ma considerando il doppio scogliocome ampiamente superabile. A quanto pare: secondo dati Transfermarkt, infatti, gli attuali giocatori bianconeri "costano" in totale 502 milioni di euro, una cifra lontana anni luce da quella della squadra francese (890 milioni), ma comunque di gran lunga superiore a quella dei portoghesi (260).Eppure sul campo la differenza non si è sentita per niente, anzi. E la frase è ancora più calzante se si prende in esame il Maccabi Haifa, che con una rosa da "soli" 21 milioni di euro è riuscito a fermare la Juve nella gara giocata tra le mura amiche dello Stadio Sammy Ofer facendole perdere tre punti fondamentali per l'obiettivo qualificazione. Per non parlare del Benfica stesso, che ha sconfitto la principale avversaria per la qualificazione per ben due volte, sia in casa che in trasferta, con una squadra dal valore economico dimezzato rispetto a quella bianconera.La consolazione (se così si può dire...)? La Juve è in "buona" compagnia. Anche l'con i suoi 612 milioni, per esempio, è andato incontro alla stessa sorte, facendosi scavalcare in classifica davalutati rispettivamente 161 e 257 milioni, che peraltro si sono lasciati alle spalle anche ilda 470 milioni di euro. Stesso discorso per ilda 814 milioni, superato dall'fermo a 593, oppure ancora il, attuale fanalino di coda del girone D con 6 punti nonostante una rosa inferiore in termini economici a quella delma certamente superiore a quelle diappaiate in graduatoria a quota 7. Anche il, per la cronaca, ha compiuto una piccola grande impresa, battendo e scavalcando persino ilda 925 milioni con una rosa valutata circa la metà.Forse poco "gaudio" e tanto "mal". Sicuramente la Juve, anche leggendo questi dati, ha pochi motivi per sorridere.