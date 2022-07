Inizia a prendere forma la nuova Juve, in vista della stagione 2022/2023 ormai alle porte. Inutile dire che l'attesa maggiore è tutta per gli annunci ufficiali di quelli che potrebbero rivelarsi i colpi dell'estate, vale a dire Angel Di Maria e Paul Pogba. Bisogna però prestare grande attenzione anche ad altre operazioni di mercato, una in particolare è quella che vede coinvolto il talento della Roma Nicolò Zaniolo.



LA SITUAZIONE - L'ex Primavera dell'Inter infatti, non è ancora riuscito a trovare un'intesa di massima per il rinnovo del contratto e le 'incomprensioni' con la società dei giorni precedenti, lasciano presagire ad un addio quasi imminente. La Juve resta ben vigile sulla situazione e spera di poter portare a termine la trattativa prima dell'inizio del ritiro, anche se questo non sarà affatto semplice. Dalla Capitale fanno infatti sapere di non lasciar partire il ragazzo per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Cifra che dalla Continassa difficilmente verrà sborsata ed è proprio per questo che Madama vorrebbe includere una contropartita.



LE OPZIONI - La Vecchia Signora punterebbe infatti ad inserire Arthur nell'affare, profilo gradito da Mourinho, il quale potrebbe prendere in considerazione anche questa ipotesi, in modo tale da alleviare la cifra economica da riconoscere ai giallorossi. L'alternativa sarebbe un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che la Roma sta valutando per la quale sarebbe anche disposta a trattare.