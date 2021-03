La Juventus continua a pensare a Memphis Depay. Vecchio pallino della dirigenza bianconera, l'esterno olandese è in scadenza di contratto con il Lione ed è già libero di trovare un accordo con altre società per la prossima stagione. Depay non l'ha ancora fatto, perché oltre alla Juve c'è anche il Barcellona: i bianconeri ci pensano e valutano la situazione prima di presentare un'offerta; a parametro zero può rappresentare un'occasione di mercato come quelle che cita spesso Fabio Paratici, ma il Barça è agguerrito.