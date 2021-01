Una trattativa che prosegue e che coinvolge tre squadre: Genoa, Sassuolo e Juve. Le parti sono sempre al lavoro per trovare una quadra all'affare Scamacca, la cui assenza dalla sfida con l'Atalanta aveva fatto ipotizzare nuovi scenari di mercato. E invece... era solo un affaticamento muscolare. Ma Scamacca può comunque lasciare il Genoa per la Juve.



Una trattativa che, nonostante le varie smentite di sorta da parte dei diretti interessati, va avanti da almeno quindici giorni e che ora fa registrare un indizio importante per pronosticare la sua conclusione. Come scrive calciomercato.com, il Genoa nei giorni scorsi pare infatti aver raggiunto l'accordo con il Cska Mosca per il trasferimento in Liguria di Adolfo Gaich, puntero argentino classe 1999 seguito in passato anche da Inter e Roma.