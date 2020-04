1









Quei 30 milioni di clausola rescissoria intriga tanti club a fare un tentativo per Lorenzo Pellegrini della Roma. Tra questi c'è anche la Juventus, che lo segue dai tempi del Sassuolo quando provò a strapparlo proprio ai giallorossi. La volontà del giocatore ha fatto la differenza, ora però secondo Sky Sport sul centrocampista ci sarebbe anche il Psg, pronto a pagare la cluasola. Leonardo lo conosce bene per averlo visto da vicino quando era dirigente del Milan, la Juve sta valutando se fare un altro tentativo per convincere Pellegrini a trasferirsi in bianconero. La clausola è esercitabile dal 1° al 30 luglio e prevede un pagamento in due anni.