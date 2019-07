Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus si è inserita in maniera decisa su Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United che interessa anche a Inter e Milan. In questo momento i nerazzurri sono in pole per l'attaccante ma Paratici ha riallacciato i contatti con l'agente del calciatore Federico Pastorello e da Manchester hanno dato il via libera alla trattativa che venga inserito Paulo Dybala.



SCAMBIO? - Come anticipato da Ilbianconero.com, il futuro dell'attaccante argentino alla Juve dipende dal colloquio con Maurizio Sarri. Dybala vuole essere protagonista con i colori bianconeri ma senza garanzie è pronto ad ascoltare le offerte che gli arriveranno e tra le destinazioni più gradite al calciatore c'è proprio quella del Manchester United. Work in progress, su Lukaku c'è anche la Juve ma lo United chiede Dybala.