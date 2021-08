Aspettando il prossimo incontro con il Sassuolo per- il quarto, che potrebbe essere nella giornata di mercoledì - la Juventus sta preparando l'offerta che possa convincere i neroverdi a cedere il centrocampista classe '98. L'obiettivo è quella di alzare leggermente la proposta per venire incontro alle esigenze dei neroverdi: lo fa sapere Tuttosport, secondo il quale la Juve metterebbe sul piatto un prestito biennale con riscatto legato alla Champions per un affare complessivo da 32 milioni di euro.