Nonostante la volontà del Psg di riscattarlo, la Juventus non si tira indietro per Moise Kean. Anzi, insiste. Fabio Paratici vorrebbe riportarlo a Torino e per farlo, secondo La Gazzetta dello Sport, offre addirittura tre giocatori all'Everton, proprietario del cartellino: si tratta Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Federcio Bernardeschi. A parte quello del francese che Ancelotti ha già allenato al Psg, gli altri due profili non scaldano l'allenatore dell'Everton che in cambio vorrebbe invece Merih Demiral.