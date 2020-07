La Juve tra campo e mercato. Stasera alle 21.45 la squadra di Sarri affronterà la Lazio nel big match della 34a giornata per mettere un'ipoteca sullo scudetto, dietro la scrivania i dirigenti sono al lavoro per trovare l'attaccante del prossimo anno. Tra i profili che piacciono c'è anche Raul Jimenez del Wolverhampton: l'attaccante è gestito da Jorge Mendes, agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo e che con la Juve ha un ottimo rapporto. Paratici avanza per il messicano che secondo Tuttosport "ricorda il miglior Mandzukic". Il problema, però, è la richiesta dei Wolves, considerata troppo alta dalla dirigenza bianconera.