La Juventus non molla Federico Chiesa, e a pochi giorni dalla fine del mercato può provare il tentativo in extremis. A una sola condizione però, come riporta La Repubblica. Prima di partire all'assalto dell'esterno della Fiorentina infatti i bianconeri devono cedere Douglas Costa: il brasiliano piace a Manchester United e Wolverhampton, che nei giorni scorsi si è fatto avanti ricevendo però un no secco dal giocatore. Douglas non vuole lasciare la Juve, e la volontà del giocatore tiene in stand by l'arrivo di Chiesa.