Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il nome di Giacomotorna d'attualità per la: l'attaccante italiano può essere un'alternativa a Morata e nonostante il Napoli abbia già presentato un'offerta al Sassuolo, la trattativa è in una fase di stallo. Stallo in cui può inserirsi la Juventus, che secondo Gazzetta avrebbe condotto un sondaggio esplorativo con l'agente del giocatore Tullio Tinti. Il Napoli dovrà quindi accelerare, se vorrà battere la concorrenza bianconera.