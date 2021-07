Dopo lo scambio-Arthur andato in porto un anno fa, la Juventus ci riprova e bussa di nuovo alla porta del Barcellona. E lo fa per riportare lo stesso Miralem a Torino. Il giocatore non ha trovato spazio con Koeman e in Spagna non è riuscito ad ambientarsi, così i dirigenti della Juve stanno provando a riprenderlo per regalare ad Allegri un giocatore che conosce molto bene. La Gazzetta dello Sport racconta che per arrivare a Pjanic i bianconeri hanno propostoin cambio, ma il Barcellona non è interessato al gallese.