. Si fa un gran parlare dei settori giovanili italiani, ma nel concreto cosa si sta facendo? Dopo l’esclusione dell’Italia dal Mondiale si è puntato il dito sul lavoro nei vivai, Mancini lamenta la mancanza di talenti, il Lecce campione d’Italia Primavera con una rosa di stranieri è diventato il capro espiatorio. Tanto parlare, ma poi quando c’è da agire vige l’immobilismo.. Sì, perché le riforme, approvate o proposte, fanno rimpiangere le semplici chiacchiere. A partire proprio dal campionato Primavera e dallo sciagurato innalzamento dell’età:. Come se non bastasse, l’idea di, un progetto simile al modello inglese. In poche parole, i ragazzi si ritroverebbero a giocare nuovamente tra di loro, con gli stessi avversari pari età, semplicemente in un altro torneo e con qualche anno in più sulla carta d’identità.. Evidentemente, è troppo scomodo dire che il modello da seguire è quello della Juventus - la seconda squadra, oggi, che milita in Serie C -, e che occorrerebbe, semplicemente, percorre una strada già tracciata.Ai risultati raggiunti dal club bianconero, sottolineati più volte da chi è stato dentro e dagli addetti ai lavori, il sistema calcio decide di voltare la schiena, ignorare e rilanciare progetti sbagliati. Insomma,