Un incontro come molti. Quando gli impegni in agenda portano le figure apicali del club bianconeri dalle parti di Roma, è frequente che i dirigenti passino dagli uffici dellaper una visita di cortesia al presidente Gabriele. Lo stesso è successo ieri con il numero uno bianconero, Gianluca, e con il direttore dell’area tecnica, FrancescoCome riporta Tuttosport, l’occasione ha portato le parti a discutere di alcuni temi che sono in cima all’agenda dell’istituzione calcistica. Insieme a Gravina, infatti, i rappresentati di Juventus hanno discusso di calcio giovanile e valorizzazione degli under italiani: il club bianconero, insieme all’Atalanta, è il solo ad avere una seconda squadra; e di calcio femminile, altro ambito dove la Vecchia Signora ha indicato la strada da percorrere in tempi non sospetti.