La Juve in partenza per Parma. I giocatori bianconeri stanno raggiungendo la città emiliana in treno e lì si prepareranno per il primo impegno stagionale, contro i gialloblu. In panchina non ci sarà Maurizio Sarri, ma la Juve cerca tre punti fondamentali all'esordio.



I bianconeri sono partiti, ecco tutte le loro foto dal viaggio.