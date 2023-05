In casa Juve cresce l'entusiasmo per quella che sarà la sfida di domani contro il Siviglia, ma i tifosi bianconeri dovranno prestare particolare attenzione anche ad un dato da incubo che la Vecchia Signora ha ottenuto contro le squadre spagnole. La Juve, infatti, ha vinto solo 2 delle ultime 17 trasferte in terra iberica nelle massime competizioni europee, ottenendo 3 sconfitte e 12 pareggi.