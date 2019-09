Tornano in campo i protagonisti della Juventus nella giornata di oggi con le rispettive Nazionali. Alle 20.45 la Turchia di Merih Demiral gioca in casa contro Andorra, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo, alla stessa ora, gioca un'importante sfida in casa della Serbia. Infine, a completare gli impegni di qualificazione ai prossimi Europei del 2020, la Francia di Blaise Matuidi affronta l'Albania tra le mura amiche.