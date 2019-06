Non è stata una giornata particolarmente facile quella di ieri per i protagonisti di Juventus e Juventus Women in Nazionale. Questo il comunicato del club bianconero tramite il proprio sito ufficiale:



"Non sono arrivati sorrisi nel sabato dei bianconeri in Nazionale. Prima, nel pomeriggio, è terminato il sogno delle Azzurre (fra loro otto bianconere) nel Mondiale Femminile di Francia.



L'Italia ha perso 2-0 contro l'Olanda, resistendo un tempo e poi cedendo nella ripresa. Una sconfitta che, però, non diminuisce la grande impresa delle ragazze italiane, che hanno disputato un mondiale eccellete, e fra loro delle ragazze juventine, autrici della maggior parte delle reti azzurre.



In serata, nulla da fare nemmeno per l'Uruguay in Copa America: vince il Perù ai rigori, al termine di una gara molto equilibrata. Decisivo l'errore di Suarez al primo tiro dal dischetto".